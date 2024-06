If You Love, la puntata del 26 giugno in streaming

La diciottesima puntata di If You Love, la nuova serie turca con Kerem Bursin, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

Nell'episodio 18 della serie turca If You Love, pubblicato mercoledì 26 giugno su Mediaset Infinity,, i l ficcanasare continuo di Fusun dà qualche preoccupazione a Leyla e Meryem: temono di essere scoperte. Bige tenta di avvicinarsi ad Ates sempre di più, ma lui la rifiuta dicendole che è solo un'amica. Le dichiarazioni d'amore continuano: Onur propone a Leyla di scappare e di farsi una nuova vita lontano da Yakup, ma la ragazza rifiuta la proposta perché innamorata di Ates. Fusun continua dare retta ai suoi dubbi e scopre così che Leyla è una truffatrice.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 26 giugno in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

