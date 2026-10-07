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NELLA CASA 07 ottobre 2026

Grande Fratello Vip 9, Guendalina Tavassi risponde al compagno: "Cuore, ti amo"

Al Grande Fratello Vip 9, Guendalina Tavassi risponde alle dichiarazioni del compagno
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Momento di grande emozione nella Casa del Grande Fratello Vip per Guendalina Tavassi. La concorrente sente dall'esterno la voce del suo compagno, Federico Perna, che ha trovato un modo decisamente originale per farle arrivare tutto il suo amore.

"Cuore", come lo chiama affettuosamente Guendalina, fa sentire dalla strada attraverso un megafono. Appena riconosciuta la sua voce, la concorrente, emozionata, gli risponde a distanza: "Ti amo tanto, sei il numero uno, sempre con te amore mio".

Guendalina Tavassi
Guendalina Tavassi

La sua amica Giulia Provvedi corre subito ad abbracciarla, poi Guendalina rivolge un pensiero anche ai suoi tre figli: "Vi amo tutti, Gaia, Chloe, Sasi". "Non sai quanto mi hai reso felice", conclude.

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