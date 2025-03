Grande Fratello, Zeudi Di Palma in lacrime dopo la puntata

Dopo l'appuntamento in onda lunedì 17 marzo, la concorrente si sfoga con Shaila e Chiara, mettendo in mostra la sua fragilità

Durante la quarantesima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, Zeudi Di Palma ha avuto un acceso confronto con Helena Prestes. Al termine della diretta, l'ex Miss Italia ha un momento di sconforto e non riesce a nascondere la sua fragilità. Infatti, Zeudi si sfoga lasciandosi andare a un lungo pianto e si confronta con le amiche Shaila Gatta e Chiara Cainelli, cercando di ricostruire quanto accaduto. La ballerina vedendo l'amica in lacrime le regala dei consigli: "Analizza te stessa su cosa hai sbagliato e su cosa puoi migliorare. Il quieto vivere non è sempre la scelta giusta, adesso paghi il fatto di averle perdonato tutto". Zeudi, durante la conversazione, sottolinea alle amiche quanto abbia lottato in passato per diventare la persona che è oggi e ribadisce che trova ingiusto essere accusata di strumentalizzare la propria sessualità.

Oltre a Shaila, anche Chiara prova a tranquillizzare l'amica: "La superiorità, a volte, significa mettere dei limiti alle persone. Tu hai dato troppe possibilità". "Nessuno può decidere chi sei, tu sai la verità, non devi dimostrare niente a nessuno - le ricordano Shaila e Chiara -. Quello che è successo ti serve per diventare più forte, perché a te rafforza e allo stesso tempo dimostra chi sono loro. Le persone ti vedono per quello che sei e per questo sei finalista".

