Due regine del Grande Fratello sono pronte a tornare nella Casa. Nel corso della puntata di lunedì 16 dicembre del reality, Stefania Orlando ed Eva Grimaldi varcheranno la porta rossa come nuove concorrenti del GF.

Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, chi sono le nuove concorrenti del GF

Classe 1966, Stefania Orlando è una conduttrice tv, cantante, showgirl e personaggio pubblico.

Dopo una carriera nel mondo della tv come conduttrice, Stefania Orlando partecipa alla quinta edizione del Grande Fratello Vip nel 2020. La conduttrice è tra le inquiline più amate dal pubblico e si classifica al terzo posto nella finale del reality.

Nata a Nogarole Rocca (Verona) nel 1961, Eva Grimaldi, nome d'arte di Milva Perinoni, è un'attrice di cinema e televisione.

Fin da giovane, lavora come attrice sul grande schermo tra film d'autore e film per il grande pubblico. Eva Grimaldi è stata diretta da importanti registi come: Dino Risi, Damiano Damiani, Lamberto Bava, Claude Chabrol.

Dagli anni Novanta, l'attrice diventa celebre grazie a numerosi ruoli in fiction televisive di grande successo: da Villa Ada a Il bello delle donne, Caterina e le sue figlie, Il peccato e la vergogna e tanti altri.

Nel dicembre del 2021, Eva Grimaldi entra nella Casa durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Stefania Orlando, quando entra al Grande Fratello

Nella puntata del Grande Fratello che andrà in onda lunedì 16 dicembre, Stefania Orlando entrerà come nuova concorrente nella Casa.

