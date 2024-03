Simona Tagli, l'incontro con la mamma: "Ti amo profondamente"

Simona Tagli incontra sua madre, Luisa, durante la finale del Grande Fratello. “Con i genitori è difficile dire Ti amo”, confessa ad Alfonso Signorini, rimpiangendo di non essere riuscita a pronunciare quelle parole a suo padre prima della sua scomparsa. Ma non è mai troppo tardi per recuperare: “Vorrei dire a mia mamma Ti amo, perché la amo profondamente”, afferma la concorrente.

“Volevo solo dirti quanto devi essere grata al Grande Fratello per averti riportata qui, perché mancavi da un po' e te lo meriti. Nonostante i riflettori su di te si siano spenti per un po', sembra che non sei mai mancata. Sei amata”, dice commossa la madre della showgirl.

“Sono orgogliosa di te: nella tua vita hai affrontato alti e bassi, ma non hai mai esitato un istante a rimboccarti le maniche e a prendere un lavoro completamente diverso per ricostruire la tua vita”, continua la mamma di Simona Tagli.

