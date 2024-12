Dopo giorni divisi tra la Casa e il Tugurio, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta voglio ricominciare a vivere il loro amore all'interno della Casa del Grande Fratello.

Le ultime settimane sono state particolarmente intense per la coppia tra gelosie, discussioni e momenti di grande tensione. Nel corso della puntata di lunedì 9 dicembre, Luisa, la mamma di Shaila, torna al GF per dare alcuni consigli alla figlia.

“Volevo dirti che siamo tutti contenti, ti guardiamo h24 noi della famiglia, gli amici e i fan. Però sono qui per dirti una cosa molto importante: purtroppo non sei la Shaila piena di vita che è entrata il 16 settembre. Anche la stessa Cesara Buonamici ti ha detto vorrei rivedere quella Shaila".

La mamma dell'ex velina crede che la storia d'amore con Lorenzo Spolverato abbia compromesso il percorso della figlia nel reality: "Purtroppo sei andata in Spagna, sei tornata e sei un’altra persona. Rivedo una ragazza di tanti anni fa. Ti voglio dire solo una cosa: amore mio il mondo è lì fuori, qui è un gioco, tutti stanno giocando tranne te. Fidati. Tu hai la possibilità di fare un percorso bellissimo. Se tu ti vedessi da fuori, ti vergogneresti”.

Shaila Gatta abbraccia sua mamma, ma vuole spiegare i motivi dietro i suoi comportamenti: "Se io ho scelto delle cose è perché so quello che faccio. So che ho perso la bussola, ma solo per colpa mia. Sai che puoi fidarti di me. La Shaila di settembre esisterà sempre. Ti ringrazia per essere venuta".

Il confronto tra la madre di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

La mamma di Shaila si rifiuta di incontra Lorenzo Spolverato e i due hanno un confronto dalla distanza. "Lorenzo è un giocatore accanito. Gioca benissimo. Non lo voglio conoscere", commenta Luisa.

"Sono un po’ paralizzato. Lei ha visto Shaila perdersi, io vorrei contribuire nel recuperare la brillantezza di Shaila", è la risposta del ragazzo per rassicurare la madre di Shaila sulle sue intenzioni.

