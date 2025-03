Nel corso della diretta di giovedì 6 marzo del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti affronta con Alfonso Signorini il tema del suo rapporto conflittuale con il cibo, scaturito quando andava al liceo: "Tutto è nato come una sorta di iper controllo su tutto, che poi è sfociato sul cibo. Pensavo 'se raggiungo una determinata taglia o un determinato peso allora sono brava'. Da lì ho iniziato un percorso di terapia che sto continuando".

In una clip mandata in onda per introdurre l'argomento, Mariavittoria racconta: "Questo disturbo è nato al liceo, dove è nato il mio non sentirmi all'altezza e la mia mania del controllo. Ho iniziato ad avere questa fame nervosa: tornavo a casa mi ingozzavo e vomitavo. Era come se colmassi i miei vuoti con il cibo. Quando la gente mi diceva 'mamma mia quanto sei magra' io mi sentivo bella e forte, invece la gente era preoccupata. L'unica che se ne accorse fu mia nonna, così iniziai ad andare dalla psicologa e ci vado tutt'ora".

