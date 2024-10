Nella Casa del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti si ritrova a parlare con Amanda Lecciso del suo rapporto con Tommaso Franchi.

"Io con lui sto facendo un passo indietro. Sono subentrate delle sensazioni di inadeguatezza, mi sento quasi scartata, messa in secondo piano" dice Mariavittoria.

Il rapporto con Tommaso potrebbe essersi incrinato dopo l'entrata nella Casa Maica Benedicto, la concorrente del Gran Hermano. Nei pochi giorni trascorsi insieme, Maica e Tommaso sono stati molto vicini.

Tommaso Franchi vuole rivedere Maica Benedicto

Durante la puntata di lunedì 28 ottobre, Tommaso Franchi ha ricevuto da Maica un cuoricino bianco e ha voluto mandarle un messaggio: "Mi piacerebbe vederti un’altra volta perché non ho potuto salutarti come dovevo. Sei una ragazza magnifica. Ci rincontreremo, questo è sicuro. Se vuoi venire in Toscana va bene, altrimenti posso venire a Madrid".

Tommaso Franchi manda un messaggio a Maica Benedicto

