Le lacrime di Fiordaliso per la visita del figlio

Fortissima emozione per Fiordaliso durante la puntata di lunedì 15 gennaio del Grande Fratello. La cantante riceve la sorpresa del figlio Paolo.

Alfonso Signorini mostra a Fiordaliso un videomessaggio del figlio, il quale le diceva di essere ancora in Thailandia per lavoro. In realtà, Paolo si trova poco lontano da lei ed è pronto a farle una grande sorpresa.

"Sono molto fiero di te", le prime parole di Paolo alla madre. "Stai facendo un percorso meraviglioso. Mi aspettavo di vederti fuori dopo due settimane perché avevi litigato con tutti".

Dopo i complimenti, Paolo ci tiene a spronare Fiordaliso: "Smetti di fare la zia ora, entra un po' più nel gioco e inizia a giocare anche tu".

