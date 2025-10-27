Nella quinta del Grande Fratello cresce la curiosità intorno al legame tra Rasha Younes e Omer Elomari, protagonisti di una storia che Simona Ventura definisce "una favola da Mille e una notte".
Durante il confessionale, la casalinga parla dei suoi sentimenti, ammettendo che "sicuramente ha qualcosa in più degli altri, c’è una connessione diversa".
Rasha spiega di voler procedere con cautela: "Io sono un po’ lenta e ho un po’ paura, forse, delle cose belle. Voglio che tutto sia naturale, non mi serve fare questo per andare avanti nel programma”. Poi aggiunge: "Ho dei freni. Voglio vivermi questa esperienza al massimo, però ai miei tempi".