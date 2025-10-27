Nella quinta del Grande Fratello cresce la curiosità intorno al legame tra Rasha Younes e Omer Elomari , protagonisti di una storia che Simona Ventura definisce "una favola da Mille e una notte".

Rasha Younes

Rasha spiega di voler procedere con cautela: "Io sono un po’ lenta e ho un po’ paura, forse, delle cose belle. Voglio che tutto sia naturale, non mi serve fare questo per andare avanti nel programma”. Poi aggiunge: "Ho dei freni. Voglio vivermi questa esperienza al massimo, però ai miei tempi".

