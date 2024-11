Grande Fratello, la puntata del 4 novembre in streaming

La decima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 4 novembre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Lunedì 4 novembre è andata in onda in prima serata su Canale 5 l'undicesima puntata della nuova edizione del Grande Fratello 2024. La puntata integrale è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Diletta Leotta è l'ospite della serata e ha fatto credere agli inquilini della Casa di essere una nuova concorrente del GF.

Dopo lo scontro di Mariavittoria Minghetti con Shaila Gatta per il suo rapporto con Lorenzo Spolverato, Alfonso D'Apice, ex fidanzato di Federica Petagna.

Alfonso Signorini conduce il Grande Fratello

Shaila Gatta riceve a sorpresa la visita di papà Cosimo, mentre Javier Martinez ricorda commosso la mamma e scoppia a piangere per la lettera del papà.

Iago Garcia viene eliminato e Tommaso Franchi va in Spagna al Gran Hermano per incontrare la concorrente spagnola Maica.

I più nominati dagli inquilini della Casa sono: Mariavittoria Minghetti, Clayton Norcross e Shaila Gatta.

