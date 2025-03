Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti riceve la lettera del fratello: "Donna coraggiosa"

Mariavittoria Minghetti

Durante la puntata del 10 marzo del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti riceve un'emozionante lettera da parte del fratello.

"Ciao Mimmi, prima di scrivere questa lettera ci ho pensato a lungo e poi, da un momento all’altro, ho sentito il forte bisogno di abbracciarti, anche solo con le parole, per dirti quanto ti voglio bene. Hai un carattere duro che, certe volte, è difficile da comprendere anche per me che sono tuo fratello. Allo stesso tempo, però, sei estremamente fragile e piena di insicurezze. Quando eravamo piccoli sei stata la sorella maggiore che dimostrava poco a parole, ma molto con i fatti, soprattutto in termini di protezione", scrive.

Il fratello riconosce il suo coraggio, sostenendo che pochi conoscono la vera Mariavittoria: "Oggi non sei più una bambina, ma una donna, probabilmente una delle più coraggiose che conosca. Da quando sei entrata nella Casa del Grande Fratello, io, mamma, papà e tutti quanti siamo sempre incollati alla tv. La versione di Mariavittoria che mi piace di più è quella felice: ridi, scherza, strilla e soprattutto divertiti, senza badare al parere di persone che non sanno chi sei veramente".

