Lunedì 2 dicembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con il Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, mentre Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Prosegue la divisione in due gruppi degli inquilini e, negli ultimi giorni, non sono mancate le tensioni. In Casa, Helena e Shalia non riescono a trovare un punto di incontro per una convivenza "pacifica", mentre in Tugurio continuano le discussioni tra Yulia e Lorenzo. Cosa succederà?

Nel corso della puntata 5 nuovi concorrenti sono pronti a varcare la Porta Rossa: la showgirl Maria Monsè con la figlia 18enne Perla Maria (unico concorrente), l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli ed Emanuele Fiori. Come cambieranno gli equilibri del gruppo? Una dolce sorpresa per Javier che potrà riabbracciare il padre. Infine, il verdetto del televoto: chi sarà il preferito del pubblico tra Federica, Javier, Giglio e Stefano?

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE