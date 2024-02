Federico Massaro ha sofferto molto dopo aver ricevuto numerose nomination nell’ultima puntata del Grande Fratello.

Alcuni inquilini hanno criticato il suo atteggiamento nella Casa, le sue reazioni e gli sfoghi di pianto avute negli ultimi giorni.

Federico Massaro, le critiche di Alessio Falsone

Alessia Falsone è molto critico verso Federico: “Io credo che lui sia stato infantile a offendersi per una nomination. Se uno va in giro a petto nudo e parla dalla mattina alla sera di proteine. Credo che ognuno semina quello che raccoglie”.

Simona Tagli crede che l’inquilino sia circondato da falsi amici pronti a voltargli le spalle: “Io vedo un atteggiamento superficiale. Secondo me, bisogna guardare oltre la bellezza di Federico. Mi è bastato parlargli per capire la sua profondità. Mi è dispiaciuta questa finta amicizia, non è coerente”.

La storia di Federico Massaro al Grande Fratello

La storia di Federica Massaro: "Non sono mai stato bambino"

Nel confessionale del Grande Fratello, Federico Massaro si confida con Alfonso Signorini parlando della storia della sua famiglia e della sua infanzia.

“La mia famiglia ha preteso sempre tantissimo da me. A 7 anni avevo già fatto paracadutismo. Da piccolo mi si potrebbe definire un bimbo prodigio. Io vengo da una famiglia dove è normale questo. Mio nonno è stato un pezzo dell’Italia", spiega Federico, "Non sono mai stato veramente bambino. Mi semplifico molto per spiegarmi agli altri. Voglio arrivare, ma non voglio che la mia profondità sia chiamata pesantezza”.

Riguardo la difficoltà nel farsi conoscere e aprirsi con gli altri, Federico aggiunge: “Non puoi aspettare sempre che tutti ti capiscono. Spesso le persone non andavano oltre. Io ho paura della superficialità. Quando taccio, è perché non voglio fare del male. Mi hanno insegnato a essere umile. Cerco di fare del bene invece di fare del male”.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE