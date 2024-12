Lunedì 2 dicembre, in prima serata su Canale 5, va in onda la sedicesima puntata del Grande Fratello. Tra accesi scontri ed emozionanti sorprese, ecco cos'è successo durante la diretta di Canale 5.

La puntata si apre con Shaila Gatta ed Helena Prestes che discutono animatamente a causa di una lettera scritta da Helena per Lorenzo, giudicata fuori luogo dall'ex velina. Alfonso Signorini interviene criticando Shaila per aver usato parole offensive nei confronti di Helena.

Helena è al centro di numerose critiche da parte degli altri concorrenti, accusata di essere provocatrice, incoerente e strategica. Jessica Morlacchi la definisce "malvagia e crudele".

Zeudi Di Palma entra nella Casa come nuova concorrente del Grande Fratello e svela di aver avuto una breve storia con Alfonso, raccontando di un bacio avvenuto in discoteca dopo essersi conosciuti in un ristorante.

Arriva il verdetto del televoto: Javier Martinez è il preferito dal pubblico.

Yulia Bruschi commenta le tensioni degli ultimi giorni con Lorenzo Spolverato, spiegando che hanno fatto pace. Ora la concorrente può uscire dal Tugurio e rientrare in Casa: "Giglio mi è mancato tantissimo. Voglio vivere il nostro rapporto qui dentro ma anche fuori".

Maria Monsè e sua figlia Perla Maria entrano al Grande Fratello come concorrente unico: "Si ritorna sempre dove si è lasciato il cuore", dichiara Maria con emozione, mentre Perla rivela di essere entusiasta ma consapevole della protezione materna: "Mamma è molto protettiva nei miei confronti".

Signorini legge un estratto della lettera che Helena ha scritto a Lorenzo: "Non so se ci ritroveremo qui o dopo, ma porterò con me le belle cose".

Lorenzo e Helena hanno avuto un contatto prima di entrare nella Casa del Grande Fratello. Si erano scritti su Instagram con l'intento di proteggersi a vicenda, anche se entrambi avevano paura di rivelarlo. Helena ammette di aver cercato Lorenzo dopo aver visto il suo profilo, mentre Lorenzo confessa di aver risposto a un suo messaggio scherzoso, creando così una complicità tra loro, pur senza incontrarsi di persona. Questo segreto viene rivelato in diretta dai diretti interessati e da chi ne era a conoscenza, ovvero da Javier e Yulia.

Javier ricorda la madre scomparsa e riceve il supporto del padre Mariano, che gli consiglia di non sprecare il tempo con chi non lo merita.

Entrano altri tre nuovi concorrenti nella Casa: Emanuele Fiori e Bernardo Cherubini, fratello di Jovanotti, e, infine, Chiara Cainelli.

È il momento delle nomination: Amanda Lecciso, Federica Petagna, Luca Calvani e Stefano Tediosi vanno al televoto e sono a rischio eliminazione.

