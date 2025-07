Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 28 luglio a venerdì 1 agosto durante i prossimi episodi di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 28 luglio all'1 agosto

Erim viene portato in ospedale per un improvviso svenimento, il ragazzo soffre di depressione dovuta alla separazione dei genitori. Nel frattempo, Yildiz si trasferisce nella villa di Halit, assume una consulente d'immagine e comincia una nuova vita. È il compleanno di Lila e la famiglia al completo si riunisce per una grande festa. Nonostante l'atmosfera gioiosa, la tensione tra gli invitati è altissima. Ender propone a Sinan un accordo: il medico dovrà convincere Halit che non c'è mai stato niente tra loro, ma che si è trattato di un complotto architettato da Yildiz. Alihan propone a Cem di tornare qualche mese negli Stati Uniti per gestire alcuni buchi finanziari dalla sede di Atlanta. E Cem propone a Zeynep di seguirlo. Durante l'evento organizzato da Ender per promuovere il suo nuovo brand, Yildiz fa allontanare Ender dal locale. Riuscirà Ender a liberarsi una volta per tutte di Yildiz?

