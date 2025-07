Forbidden Fruit, il riassunto e le reazioni alla puntata del 4 luglio

I momenti più importanti dell'episodio della serie turca Forbidden Fruit andato in onda il 4 luglio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda venerdì 4 luglio su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Zeynep scopre che Alihan ha fatto trasferire Eda, nonostante l'abbia pregato di perdonarla. Yildiz rivela ad Halit ogni dettaglio del piano ordito da Ender. Halit chiede a Sitki di pedinare sua moglie e di mettere sotto controllo il suo cellulare. In questo modo viene a conoscenza della relazione tra Ender e Sinan. Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

