Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 23 a sabato 28 febbraio durante i prossimi episodi della terza stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Yildiz lascia la villa ma, dopo essere caduta davanti al cancello per evitare un’auto, viene soccorsa da Halit, che la convince a rientrare per riprendersi.
Intanto Caner e Kaya informano Leyla che può tornare all’università.
Alla villa, la famiglia attende Sabri, pronto a scagionare Ender. Durante il confronto con Erim, però, l’uomo nega tutto: Sahika lo ha minacciato, costringendolo al silenzio.
Ender, sempre più diffidente, avverte Yildiz che Sahika starebbe tramando per convincere Halit di non essere il padre del bambino.