Talat Bulut (Halit) in Forbidden Fruit

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 24 a venerdì 28 novembre durante i prossimi episodi della seconda stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.



Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 2: le anticipazioni dal 24 al 28 novembre

Halit vuole a mandare Erim a Londra per allontanarlo dalle cattive compagnie. Inizialmente Ender non è d'accordo con questa decisione.



Ender continua la sua battaglia personale contro Yildiz e decide di raccontare a Kemal che quest'ultima avrebbe una relazione con il suo personal trainer.



Nel frattempo, Yildiz interpreta il ruolo della moglie affettuosa e devota con l'unico scopo di infastidire Kemal. Un cambiamento, quello della ragazza, che non passa inosservato.



Emir e Caner fanno vedere a Zeynep alcune foto di lei ed Hakan in un locale e le riferiscono che la stampa scandalistica ha pubblicato un articolo in cui si presume che i due abbiano una relazione amorosa.



Kemal tenta un riavvicinamento con Yildiz e mentre parlano in camera di lei da soli entra Lila.



Zehra e Kemal si iscrivono alla stessa palestra di Yildiz. Kemal, geloso del rapporto di quest'ultima con il suo personal trainer Alper, decide di parlarne male con Halit.

