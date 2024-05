I momenti salienti del nuovo episodio della nuova serie turca Everywhere I go, pubblicato il 9 maggio su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della fiction turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato giovedì 9 maggio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Selin saluta Demir prima che parta per una riunione con un cliente fuori Istanbul con Eylul.

Eylul ha un attacco d'asma e, quando si riprende, tenta di baciare Demir.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 9 maggio della serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE