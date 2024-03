Everywhere I go, la puntata del 21 marzo in streaming

Nell'ultimo episodio della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato giovedì 21 marzo e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Burak e Selin hanno un alterco in ufficio e Demir decide di scambiare i loro progetti. Burak si reca quindi con Demir sul terreno di Alara per discutere della realizzazione dell'orfanotrofio. Nel frattempo, Selin cerca di gestire la situazione a casa con i suoi genitori. I due sospettano che Demir viva in pianta stabile a casa sua, e cercano indizi all'interno dell'abitazione. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 21 marzo in streaming on demand della serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

