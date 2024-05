Everywhere I go, la puntata del 10 maggio in streaming

L'ultimo episodio della serie turca Everywhere I go, pubblicato venerdì 10 maggio, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nell'ultimo episodio della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato venerdì 10 maggio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Eylul, dopo essere stata portata in ospedale da Selin in seguito ad un attacco d'asma, viene dimessa, e Selin la porta a casa sua. Non appena Demir arriva a casa, Eylul capisce che i due ragazzi hanno una relazione. In seguito, Eylul e Demir avranno una conversazione dove chiariranno i reciproci dubbi e lui le confermera' di essere innamorato di Selin. In ufficio, Burak continua a manifestare il suo astio nei confronti di Demir. Selin, nel frattempo, organizza una sorpresa per Demir e lo porta al mare per ammirare il tramonto in barca.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 10 maggio in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE