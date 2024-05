Everywhere I go, le anticipazioni del 9 maggio

Nell'episodio di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da giovedì 9 maggio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Demir e Eylul partecipano ad una riunione con un cliente in una località fuori Istanbul. Durante il tragitto di ritorno, Eylul ha un attacco d'asma. Quando si riprende, tenta di baciare Demir, il quale si infuria e la lascia a piedi appena rientrati in città. Nell'episodio precedente, pubblicato mercoledì 8 maggio, invece, Selin e Demir vorrebbero passare un po' di tempo da soli e rilassarsi, ma i loro piani vengono del tutto stravolti. Demir deve lavorare a una presentazione che Eylul ha organizzato per lui, avvisandolo all'ultimo momento. Inoltre, la loro casa diventa un via vai di amici che vanno a trovarli perché hanno bisogno di alcuni consigli: prima arriva Vedat, poi Firuze, che chiede a Demir e Selin di garantire per il signor Muharrem, e poi lo stesso Muharrem, per chiedere ai ragazzi un consiglio riguardo il suo rapporto con Leyla. E come se non bastasse, arriva anche Leyla. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

