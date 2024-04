Everywhere I go, le anticipazioni del 24 aprile

Nella puntata di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da mercoledì 24 aprile in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Azmiye, Ayda e Merve, con l'aiuto della signora Firuze e della signora Leyla, perseverano nel progetto di suscitare la gelosia di Demir, facendo recapitare a Selin un mazzo di fiori e una composizione di cioccolatini in ufficio.

Nel frattempo, Demir, ancora in collera con Selin, decide di suddividere gli spazi comuni della casa e stabilisce alcune regole riguardo all'utilizzo di questi spazi in specifiche fasce orarie, in modo da interagire con Selin il meno possibile. Bora si prepara ad andare ad Antalya e Merve non vuole accettare la cosa; Ibo, invece, confessa ad Ayda di essersi stufato di alcuni atteggiamenti che la ragazza ha nei confronti dei propri amici, perché sente che la loro relazione viene sempre messa in secondo piano.

Burak e Demir delineano un piano per la riorganizzazione dello studio, visto che da adesso esisteranno due società distinte.

Nell'episodio precedente, pubblicato martedì 23 aprile, invece, Selin vuole licenziarsi, visto che ora ha dichiarato apertamente di essere innamorata di Demir, ma lui le dice che dovrà in ogni caso completare un periodo di otto settimane, perciò resta ancora al lavoro nello studio, che nel frattempo si è diviso in due settori, la Artemim Architettura e la Artemim Costruzioni, con a capo rispettivamente Burak e Demir.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

