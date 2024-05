Everywhere I go, le anticipazioni del 13 maggio

Nell'episodio di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da lunedì 13 maggio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Selin e Demir si stanno godendo la gita in barca, ma Selin decide di tornare a casa prima del previsto perché è preoccupata per i suoi animali. Una volta a casa, Selin è troppo stanca e chiede a Demir di rimandare al giorno dopo quello che lui ha da dirle. Merve telefona a Bora per avere notizie sull'eventuale nuovo lavoro. Nella puntata precedente, pubblicata venerdì 10 maggio, invece, Eylul, dopo essere stata portata in ospedale da Selin in seguito ad un attacco d'asma, viene dimessa, e Selin la porta a casa sua. Non appena Demir arriva a casa, Eylul capisce che i due ragazzi hanno una relazione. In seguito, Eylul e Demir avranno una conversazione dove chiariranno i reciproci dubbi e lui le confermerà di essere innamorato di Selin. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

