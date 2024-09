Endless Love, le trame della settimana dal 16 al 22 settembre

Burak Özçivit (Kemal Soydere); Neslihan Atagül (Nihan Sezin) in una scena di Endless Love

Una piccola anticipazione di quello che accadrà dal 16 al 22 settembre durante i prossimi episodi di Endless Love (Kara Sevda), la serie televisiva turca di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì anche in prima serata e il weekend alle 14.45 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Endless Love: le anticipazioni dal 16 al 22 settembre

Kemal ottiene le registrazioni delle telefonate di Ozan dal carcere, e Nihan, determinata ad ascoltarle, scappa di notte per incontrare Kemal. Entrambi continuano a indagare sulla misteriosa morte di Ozan, scoprendo che la sua morte non è stata un suicidio.

Vildan ruba il diario di Nihan, cercando di far sapere a Kemal la verità su Deniz, la figlia di Nihan. Tuttavia, il diario non arriva mai a Kemal, scatenando una corsa contro il tempo per recuperarlo.

Si scopre che la madre di Emir, Mujgan, non è morta ma è stata mantenuta in uno stato vegetativo per anni su ordine di Galip, per proteggere la sua immagine. Questo scandalo causa un crollo delle azioni della società dei Kozcuoglu, mentre Emir giura vendetta contro Kemal.

Kemal scopre che il commissario Hakan è corrotto e lavora per Emir. Nihan, determinata a vendicare suo fratello, continua a collaborare con Kemal.

