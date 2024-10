Endless Love, le trame della settimana dal 14 al 19 ottobre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Arven Beren (Deniz Soydere) e Burak Özçivit (Kemal Soydere) in una scena di Endless Love

Una piccola anticipazione di quello che accadrà dal 14 al 19 ottobre durante i prossimi episodi di Endless Love (Kara Sevda), la serie televisiva turca di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì anche in prima serata, il sabato alle 14.45 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Endless Love: le anticipazioni dal 14 al 19 ottobre

Kemal, deciso a scoprire la verità su Deniz, cerca di ottenere un campione di DNA per confermare che è sua figlia.

Fehime, sconvolta dal litigio con Zeynep, decide di farle visita contro il volere di Huseyin. Trova sua figlia in uno stato pietoso e, anziché confortarla, le dice di riprendere il controllo della propria vita senza contare sull’aiuto di nessuno, nemmeno della famiglia.

Ayhan e Kemal scoprono che Emir ha orchestrato una trappola per incastrarli con la Kozcuoglu Holding.

Kemal, dopo aver letto il diario di Nihan, è sopraffatto dall'emozione e dalla rabbia. Si sente tradito per aver perso un anno di vita con sua figlia e accusa Nihan di averglielo rubato.

Durante una discussione, Zehra rivela che in passato ha perso un bambino mentre correva ad avvertire Zehir di essere stato denunciato.

Nihan viene coinvolta in un incidente d’auto e, dopo essere stata rianimata, arriva in ospedale in gravi condizioni.

