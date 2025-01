Caso Ramy, un nuovo video esclusivo mostra i momenti dopo l'incidente

Il nuovo video inedito sul caso Ramy a Dritto e Rovescio

A Dritto e Rovescio, su Retequattro, sono andate in onda nuove immagini esclusive sul caso Ramy che mostrano i primi momenti concitati dopo lo schianto dello scooter a bordo del quale viaggiava Ramy, il ragazzo di 19 anni che ha perso la vita dopo un inseguimento da parte dei Carabinieri il 24 novembre scorso a Milano. Il video è ripreso da una bodycam dei Carabinieri intervenuti subito dopo l’inseguimento e dl’incidente.

Le immagini mostrano i Carabinieri intenti a chiamare i soccorsi e a prestare le prime cure. "Ambulanza subito, subito!", si sente ripetere nel video, mentre gli agenti cercano di assistere i ragazzi feriti.

Nonostante i tentativi di rianimazione, per Ramy non c'è stato nulla da fare. Dopo nove minuti e quarantaquattro secondi dalla prima richiesta, l'ambulanza è arrivata sul posto, ma il giovane era già in condizioni critiche.

Fares, sopravvissuto all'incidente, ha fornito una prima versione dei fatti, dichiarando: "Sentivo solo i Carabinieri dietro, poi mi hanno sbattuto". Nel video, visibile fino al momento dell'arrivo dei soccorsi, si vede anche un casco volato lontano dal luogo dell'impatto.

Nonostante gli sforzi dei soccorritori, per Ramy non c'è nulla da fare: la notizia della sua morte viene comunicata in ospedale.