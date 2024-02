Nell'ultimo episodio di Dreams and Realities, pubblicata su Mediaset Infinity giovedì 1 febbraio, nel giorno delle nozze di Setenay i problemi sono tanti, a partire dalla preparazione. Il salone di bellezza dove la sposa dovrebbe essere truccata e pettinata in pace è assaltato dalle parenti di sposo e sposa che monopolizzano parrucchiere e truccatrice. Solo un deciso intervento di Melike permette a Setenay di essere pronta in tempo. Prima di tutto pero' ci sono le foto, ma Emre non ha prenotato per tempo, quindi sono costretti a farle in un posto pieno di sposi, con grande dispiacere di Setenay. Intanto Meryem ha deciso di non intervenire alla cerimonia, ma poi ci ripensa e si veste in fretta. Mentre sta per uscire, riceve una misteriosa visita. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata dell'1 febbraio e le reazione degli spettatori su X. I nuovi episodi della soap opera turca Dreams and Realities - La forza dei sogni sono disponibili solo on demand su Mediaset Infinity, dove ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sarà possibile vedere una nuova puntata. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE