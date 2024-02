Scopriamo quando andrà in onda l'ultima puntata di Dreams and Realities su Mediaset Infinity. Ecco tutte le anticipazioni del gran finale

La serie turca Dreams and Realities, disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity, sta per volgere al termine. Molti fan si stanno chiedendo quanti episodi mancano alla fine e quando sarà possibile vedere l'ultima puntata.

Scopriamo quando finisce Dreams and Realities e tutte le anticipazioni sull'ultima puntata della serie.

Dreams and Realities, quanti episodi sono e come vedere l'ultima puntata

Dreams and Realities è una serie composta da 26 episodi, l'ultimo dei quali sarà reso disponibile in streaming gratuitamente lunedì 4 marzo in esclusiva su Mediaset Infinity.

Dreams and Realities, le anticipazioni del finale

Durante un intenso confronto, Gunes accusa Melike riguardo a sua figlia Masal mentre Setenay affronta Emre per la perdita del suo lavoro in banca. Successivamente, Emre e Setenay decidono di collaborare per aprire una boutique-café dopo che Melike trova un locale adatto per la galleria.

Le anticipazioni complete dell'ultima puntata di Dreams and Realities sono disponibili su Mediaset Infinity.

Dove guardare la serie Dreams and Realities

Tutte le puntate di Dreams and Realities sono disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Su Mediaset Infinity, potete vedere e rivedere tutta la prima stagione di Dreams and Realities.

