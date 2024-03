Dreams and Realities: nuova serie turca

Nell'ultima puntata della nuova serie turca Dreams and Realities, disponibile su Mediaset Infinity da lunedì 4 marzo le ragazze si scontrano con Melike su sua figlia Masal: Gunes la attacca e Melike racconta la difficoltà dell'essere diventata madre giovane e la sua scelta di lasciare il marito e di lasciare a lui la figlia. Setenay affronta Emre e lui confessa che ha perso il lavoro in banca perché le ha concesso il prestito con garanzie insufficienti. Melike le trova un bel locale dove aprire la galleria, ma è molto costoso. Setenay chiede a Emre se può ottenere un prestito da un'altra banca e lui lei dice che è impossibile. Emre deve dunque cercare un altro lavoro. Nell'episodio precedente, pubblicato venerdì 1 marzo, invece, Gunes va dal procuratore con Alaz per raccontare la verità sulla morte di Meryem. Ma il procuratore non può confermare le sue accuse; anche la testimonianza di Alaz è inutile, in quanto non ci sono prove a sostegno della colpevolezza di Mehves. Allora Gunes, Dicle, Melike e Setenay decidono di affrontare personalmente Mehves per costringerla con ogni mezzo a dire la verità. Dreams and Realities è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

