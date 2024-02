Nel prossimo episodio della nuova serie turca, disponibile su Mediaset Infinity da, grazie alla pista della gioielleria, Gunes pensa di essere vicina alle risposte sulla morte di Meryem, ma Alaz riesce a intervenire prima. L'uomo, infatti, compra il silenzio del gioielliere, impedendo che la ragazza scopra che è stato lui ad acquistare gli orecchini di Meryem. Nonostante questo, Alaz dichiara i suoi sentimenti a Gunes, che però non riesce a lasciarsi andare a causa delle parole dell'amica defunta, che l'aveva avvertita di stare lontana dall'uomo.

Dicle, invece, si ritrova a un evento di pesca con Sergen, dove l'uomo si lascia sfuggire parole d'affetto, ma subito se le rimangia, perché la ragazza è fidanzata. Su consiglio delle amiche, allora, Dicle fa circolare in ufficio la notizia della fine del suo finto fidanzamento, nella speranza che arrivi a Sergen. Il passaparola però non funziona ed è Dicle stessa a rivelarlo durante una riunione. Nel frattempo, Melike fa di tutto per mostrarsi una donna elegante e gentile agli occhi di Yigit. Nella puntata precedente, pubblicata martedì 13 febbraio, invece, Melike continua la frequentazione con Yigit, ma durante un'uscita al cinema si addormenta ed è preoccupata di mostrare la vera sé all'uomo.

Dreams and Realities è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

