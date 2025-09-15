Ragazzo di 14 anni suicida a Latina, i genitori: “Bullizzato dalla quinta elementare”
A Dentro la notizia, le parole dei genitori di Paolo Mendico, ragazzo di 14 anni che si è tolto la vita a Latina. La Procura indaga per istigazione al suicidio
Paolo Mendico, 14 anni, si è tolto la vita nella sua camera a Santi Cosma e Damiano (Latina) 24 ore prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. La Procura ha aperto un fascicolo per presunta istigazione al suicidio.
A Dentro la notizia, parlano i genitori di Paolo, Simonetta e Giuseppe, e raccontano le vicende di presunto bullismo che avrebbero caratterizzato la quotidianità del ragazzo.
“I primi disagi li ha avuti già in quinta elementare. Bullismo da parte dei compagni e da parte di due insegnanti”, dichiara la mamma di Paolo Mendico, “La prima insegnante aveva lasciato la classe senza controllo. Quando è rientrata, l’insegnante ha visto confusione intorno a mio figlio e ha detto Rissa, rissa”.
“Prima di fare questa denuncia abbiamo scritto tante mail alla preside. Siamo stati convocati una sola volta. Abbiamo dovuto spostarlo da un istituto a un altro alle scuole medie. Mio figlio è stato bullizzato fin dai primi giorni di scuola, anche nella nuova scuola”, racconta il padre di Paolo.
“Vi hanno chiamato i genitori dei compagni di classe di Paolo?”, chiede Gianluigi Nuzzi. “Solo i genitori dell’unico bambino che è venuto ai funerali di mio figlio”, risponde Giuseppe.
