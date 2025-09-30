Evelina Sgarbi interviene a Dentro la notizia per spiegare la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno per suo padre, il critico d’arte Vittorio Sgarbi, recentemente ricoverato per una grave sindrome depressiva. Evelina afferma: "No, io continuo a essere serena della decisione che ho preso, anche perché mi sembrano improvvisamente, dopo questa azione legale, interviste per volere dimostrare in modo esasperato che sta bene".

La figlia del critico sottolinea che il suo intento è ottenere conferma delle condizioni del padre: "Io semplicemente voglio avere la riprova di questo, la conferma di questo". A chi le chiede se ritirerebbe la richiesta nel caso in cui Sgarbi fosse lucido e autonomo, Evelina risponde: "Sì, perché comunque è per il suo bene".

Evelina denuncia difficoltà nella comunicazione con il padre: "Io sinceramente non sento notizie da nessuno da mesi. Ho provato a mettermi in contatto più volte in precedenza e non mi è stato mai detto nulla, non sono mai stata agevolata in niente per andare a trovarlo". Racconta anche episodi di ostilità: "Quando sono andata sono anche stata insolentita".