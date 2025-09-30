Evelina Sgarbi interviene a Dentro la notizia per spiegare la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno per suo padre, il critico d’arte Vittorio Sgarbi, recentemente ricoverato per una grave sindrome depressiva. Evelina afferma: "No, io continuo a essere serena della decisione che ho preso, anche perché mi sembrano improvvisamente, dopo questa azione legale, interviste per volere dimostrare in modo esasperato che sta bene".
La figlia del critico sottolinea che il suo intento è ottenere conferma delle condizioni del padre: "Io semplicemente voglio avere la riprova di questo, la conferma di questo". A chi le chiede se ritirerebbe la richiesta nel caso in cui Sgarbi fosse lucido e autonomo, Evelina risponde: "Sì, perché comunque è per il suo bene".
Evelina denuncia difficoltà nella comunicazione con il padre: "Io sinceramente non sento notizie da nessuno da mesi. Ho provato a mettermi in contatto più volte in precedenza e non mi è stato mai detto nulla, non sono mai stata agevolata in niente per andare a trovarlo". Racconta anche episodi di ostilità: "Quando sono andata sono anche stata insolentita".
La figlia chiarisce che la richiesta di un amministratore di sostegno non ha nulla a che vedere con interessi economici: "Viene ribaltata la richiesta che io ho fatto di avere una persona che amministri le cose in un certo modo. È soltanto questo. Poi c’è questo panico come se qualcuno volesse mettere le mani su un patrimonio, parlare di quadri, eredità, anche comunque mi scredita come persona".
Sulla relazione del padre con Sabrina Colle, Evelina osserva: "Se è cosciente e lucido nella sua decisione, per quanto io possa non apprezzare particolare, questa persona è liberissima di fare quello che vuole".
Evelina conclude: "Io voglio bene a mio padre, se non avrei fatto tutto questo non mi sarei interessata direttamente alla sua condizione. È assolutamente difficile avere a che fare con tutto il cerchio che sta attorno a lui".