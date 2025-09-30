Cinzia Pinna, la madre del presunto assassino: "Mio figlio se ha sbagliato deve pagare"

A Dentro la notizia parla la madre del presunto assassino di Cinzia Pinna, dopo il fermo di Emanuele Ragnedda, imprenditore vinicolo di 41 anni, intercettato mentre cercava di allontanarsi in barca e condotto in caserma dove avrebbe confessato l’omicidio. Un altro giovane di 26 anni, originario di Milano, sarebbe indagato per aver partecipato all’occultamento del cadavere.
La madre si rivolge innanzitutto alla famiglia della vittima, e dichiara: "Mio figlio se ha sbagliato deve pagare. Se ha sbagliato deve pagare. Sono io la prima a fargliela pagare. Riguardo la famiglia di questa ragazza non ho parole. Non ho parole. Io sto piangendo prima per loro e dopo per mio figlio, ma prima per loro".
I fatti raccontano che la donna di 33 anni sarebbe scomparsa e poi stata rinvenuta nella proprietà del fermato, il quale sarebbe stato intercettato e bloccato dalle forze dell’ordine mentre tentava la fuga via mare. Le autorità del Comando Provinciale di Sassari avrebbero poi recuperato elementi di prova e formalizzato il fermo, mentre gli accertamenti sul coinvolgimento del 26enne proseguirebbero.