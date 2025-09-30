Cinzia Pinna, la madre del presunto assassino: "Mio figlio se ha sbagliato deve pagare"

A Dentro la notizia parla la madre del presunto assassino di Cinzia Pinna, dopo il fermo di Emanuele Ragnedda, imprenditore vinicolo di 41 anni, intercettato mentre cercava di allontanarsi in barca e condotto in caserma dove avrebbe confessato l’omicidio. Un altro giovane di 26 anni, originario di Milano, sarebbe indagato per aver partecipato all’occultamento del cadavere.

La madre si rivolge innanzitutto alla famiglia della vittima, e dichiara: "Mio figlio se ha sbagliato deve pagare. Se ha sbagliato deve pagare. Sono io la prima a fargliela pagare. Riguardo la famiglia di questa ragazza non ho parole. Non ho parole. Io sto piangendo prima per loro e dopo per mio figlio, ma prima per loro".