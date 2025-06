Beautiful, le trame della settimana dal 7 al 13 luglio

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Katherine Kelly Lang (Brooke), Jennifer Gareis (Donna), Thorsten Kaye (Ridge) e Thomas McCook (Eric) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40, la domenica alle 14 e in streaming su Mediaset Infinity. Nelle trame della settimana da lunedì 7 a domenica 13 luglio, a lla Forrester, Luna e R.J. riflettono sull'importanza di Eric nella loro vita e sul lascito che sta lasciando nel mondo della moda.

Ridge propone a R.J. di lavorare insieme per completare l'ultima collezione di Eric, considerandola il suo testamento artistico.

In ospedale, Eric resta in condizioni critiche e vive solo grazie alla respirazione meccanica.

Brooke conforta Steffy, che teme di perdere per sempre suo nonno, mentre Ridge si assume la responsabilità della scelta fatta.

Zende si sfoga con Luna dicendole di sentirsi impotente e trascurato, ma lei cerca di rassicurarlo elogiando le sue capacità artistiche.

