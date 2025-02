Beautiful, le trame della settimana dal 24 febbraio all'1 marzo

Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 24 febbraio a sabato 1 marzo, Liam accusa Finn di non essere più un punto di riferimento per Steffy e i figli, chiedendogli di recidere ogni legame con Sheila. Nel frattempo, Sheila confida a Deacon il suo desiderio irrefrenabile di far parte della vita di Finn, ma lui le ricorda che Steffy non lo permetterà mai.

Steffy decide di tornare a casa con Finn, dichiarando il suo amore e accettando la promessa di lui di tenere Sheila lontana. Ridge informa Liam della decisione, e quest'ultimo, sconvolto, ammette di non aver mai smesso di amare Steffy. Sheila, determinata a riconquistare il figlio, ignora i consigli di Deacon e si dirige verso casa di Finn.

Steffy vede Sheila dietro la finestra e si spaventa. Finn, invece di cacciarla, decide di affrontarla, lasciandola entrare in casa per un chiarimento definitivo. Sheila giura di essere cambiata e di voler far parte della famiglia, mentre Steffy, scioccata, implora Finn di allontanarla.

Deacon viene minacciato da Ridge e Carter affinché riveli le intenzioni di Sheila, ma si rifiuta di parlare. Nel frattempo, Finn affronta Sheila e, facendo leva sul suo amore materno, la convince a sparire per sempre, se davvero tiene alla sua felicità.

Steffy, delusa e sconfitta, si rende conto che Sheila non smetterà mai di intromettersi nelle loro vite. Non vedendo altra soluzione, decide di lasciare Los Angeles con i suoi figli, allontanandosi definitivamente da Finn.

