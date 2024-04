Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda giovedì 4 aprile su Canale 5, Steffy interviene prima che Carter concluda la celebrazione del matrimonio tra Ridge e Taylor e svela che Thomas ha ordito una trappola ai danni di Brooke, ed è il vero autore della telefonata ai servizi sociali. Nella puntata che è stata trasmessa mercoledì 3 aprile, invece, Katie e Donna fanno del loro meglio per sostenere Brooke in questo momento difficile della sua vita. Nel frattempo, Carter si appresta a celebrare la cerimonia nuziale che unirà per sempre di Ridge e Taylor. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

