Nella prossima puntata di Beautiful, in onda giovedì 28 marzo su Canale 5, durante la cena di prova, Ridge decide di raccontare a tutta la famiglia riunita della telefonata che Brooke avrebbe fatto ai servizi sociali per sottrarre Douglas a Thomas, provocando in lui rabbia e disgusto.

Alla cena di prova del matrimonio con Taylor, Ridge rivela a tutti che è stata Brooke a chiamare il Servizio Tutela Minori. Nell'episodio che è stato trasmesso mercoledì 27 marzo, invece, le manovre di Thomas e Steffy sembrano aver dato i risultati sperati e finalmente fervono i preparativi per il matrimonio tra Taylor e Ridge. Quest'ultimo, però, si sente sotto pressione a causa delle domande e dalle illazioni di Eric sul motivo che l'ha spinto a prendere questa decisione. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

