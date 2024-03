Nella prossima puntata di Beautiful, in onda sabato 2 marzo su Canale 5, Hope crede a Thomas, che sostiene di non sapere come mai un manichino con le fattezze della donna si trovi nel suo ufficio. Inoltre lo difende quando Brooke esprime la preoccupazione che Thomas sia di nuovo ossessionato da lei. Thomas, in effetti, ha ricominciato ad avere delle fantasie su Hope. Nell'episodio che è stato trasmesso venerdì 1 marzo, invece, Hope sembra pronta a concedere a Thomas completa fiducia sia sul lavoro che in famiglia, assecondando il suo ruolo ormai preminente nella vita di Douglas. Hope trova il manichino con le proprie fattezze nell'ufficio di Thomas. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

