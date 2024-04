Nella prossima puntata di Beautiful, in onda domenica 14 aprile su Canale 5, Sheila si nasconde a casa di Deacon, il quale, preoccupato di essere coinvolto, le consiglia di costituirsi, perché lei non ha più via d'uscita. Hope comunica a Thomas tutta la sua rabbia e la sua delusione per le cose orribili che ha fatto contro Brooke.

A nulla servono i tentativi di Thomas per giustificarsi delle sue malefatte contro Brooke, e in cui ha coinvolto persino Douglas. Brooke non nasconde a Carter che lei sarebbe felice se lui e Katie si mettessero insieme. Bill fa un ulteriore tentativo per convincere Katie a tornare con lui. Nell'episodio che è stato trasmesso sabato 13 aprile, invece, Steffy è ancora sconvolta per quello che ha architettato suo fratello Thomas ai danni di Brooke, ma è convinta che nulla sia cambiato per Taylor e Ridge, e che i suoi genitori porteranno avanti il loro progetto di vita insieme.

Deacon è sempre più inquieto, consapevole che la latitanza di Sheila a casa sua non può più continuare e che tutti e due rischiano grosso. Finn riceve Sanchez che gli consegna i reperti organici della madre biologica.

Finn è convinto che Sheila sia ancora viva e lo comunica a Steffy che accoglie la notizia con orrore. Analizzando le tracce biologiche che gli ha consegnato Sanchez a caso archiviato, Finn si è convinto che Sheila sia ancora viva e abbia inscenato la propria morte. A Steffy, sconvolta dalla notizia, promette di trovarla e di mandarla in prigione. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

