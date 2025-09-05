Domenico racconta un presunto miracolo di Carlo Acutis

Carlo Acutis verrà proclamato santo da Papa Leone X in piazza San Pietro a soli 19 anni dalla sua morte. Nato a Londra nel 1991 e cresciuto a Milano, Acutis avrebbe 34 anni se fosse vissuto oggi.

La comunità che lo ha conosciuto racconta a Dentro la notizia i presunti miracoli legati alla sua intercessione. Domenico, vicino di casa di Carlo, racconta: "Il 13 di ottobre 2023 dovevo subire un intervento abbastanza delicato. La mattina del 13, mentre mi alzavo dal letto, ho visto dalla finestra una scia di luce bianca dove mi è apparso per tre volte la figura di Carlo Acutis. I medici mi avevano dato l'1% di probabilità che questo intervento riuscisse. Il medico mi ha detto che è stato un miracolo perché dopo otto ore di sala operatoria pensavano che non ce la facessi".

Anche Rachele, che ha seguito Carlo nei doposcuola, condivide la sua esperienza: "Porto il pacemaker, avevo paura, ero ansiosa e la notte Carlo mi è venuto in sogno dicendomi che dovevo stare calma, che tutto sarebbe andato bene e che a distanza di poche ore sarei anche tornata a casa".

Il racconto dei fedeli si intreccia con i luoghi di vita di Carlo Acutis a Centola davanti alla chiesa San Nicola di Mira. Per celebrare la canonizzazione, nella piazza di San Nicola sarà allestito un maxi schermo con la diretta da Roma.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE