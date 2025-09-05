Mediaset Infinity logo
Dentro la Notizia
Dentro la Notizia
CRONACA
05 settembre 2025

Carlo Acutis, la comunità di Centola racconta i presunti miracoli

A soli 19 anni dalla morte, Carlo Acutis verrà canonizzato. A Dentro la notizia, la comunità racconta le presunte guarigioni e apparizioni legate al giovane milanese

Domenico racconta un presunto miracolo di Carlo Acutis
Carlo Acutis verrà proclamato santo da Papa Leone X in piazza San Pietro a soli 19 anni dalla sua morte. Nato a Londra nel 1991 e cresciuto a Milano, Acutis avrebbe 34 anni se fosse vissuto oggi.

La comunità che lo ha conosciuto racconta a Dentro la notizia i presunti miracoli legati alla sua intercessione. Domenico, vicino di casa di Carlo, racconta: "Il 13 di ottobre 2023 dovevo subire un intervento abbastanza delicato. La mattina del 13, mentre mi alzavo dal letto, ho visto dalla finestra una scia di luce bianca dove mi è apparso per tre volte la figura di Carlo Acutis. I medici mi avevano dato l'1% di probabilità che questo intervento riuscisse. Il medico mi ha detto che è stato un miracolo perché dopo otto ore di sala operatoria pensavano che non ce la facessi".

Anche Rachele, che ha seguito Carlo nei doposcuola, condivide la sua esperienza: "Porto il pacemaker, avevo paura, ero ansiosa e la notte Carlo mi è venuto in sogno dicendomi che dovevo stare calma, che tutto sarebbe andato bene e che a distanza di poche ore sarei anche tornata a casa".

Il racconto dei fedeli si intreccia con i luoghi di vita di Carlo Acutis a Centola davanti alla chiesa San Nicola di Mira. Per celebrare la canonizzazione, nella piazza di San Nicola sarà allestito un maxi schermo con la diretta da Roma.

