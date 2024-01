Al via in Italia la sperimentazione del DVB-I

È partita in Italia la sperimentazione di un nuovo standard internazionale che consente di ricevere i canali TV via internet nelle normali numerazioni dei nostri TV di casa, senza dover necessariamente accedere alle applicazioni dei singoli editori televisivi.

Per chi non riceve tutti i canali del digitale terrestre, sarà così possibile ricevere via internet i canali mancanti e sintonizzarli alla stessa numerazione dei canali DTT vedendoli alla massima qualità HD o 4K.

In futuro, inoltre, le emittenti televisive potranno anche arricchire ulteriormente la loro offerta con canali aggiuntivi da trasmettere unicamente via internet per garantire ai telespettatori ancora più scelta e qualità.

Al momento la sperimentazione coinvolge solo alcuni modelli di TV (qui l’elenco) che nei prossimi mesi aumenteranno gradualmente.

Mediaset ha deciso di partecipare alla sperimentazione con i propri canali principali Canale 5, Italia 1, Rete 4 e 20 che sono ricevibili via internet con lo standard DVB-I alle numerazioni 505, 506, 504, 520. I canali sono trasmessi in altissima qualità - 1080p full HD - per dare agli utenti un’esperienza di visione ancora migliore dell’Alta Definizione attualmente disponibile su Digitale terrestre e Satellite.

Se hai già un televisore abilitato al nuovo standard di trasmissione della TV via Internet (DVB-I) e vuoi partecipare alla sperimentazione, ti basta reinstallare la lista canali e scegliere di abilitare anche la ricezione dei canali via Internet. Se invece hai un televisore non ancora compatibile con il nuovo standard trasmissivo, continuerai a ricevere come sempre i canali via digitale terrestre anche al 505,506,504 e 520.