Lorella Cuccarini: "Se mi ha scoperta Heather Parisi? La sua storia ha dei contenuti reali e dei contenuti inventati"

Lorella Cuccarini racconta a Verissimo la sua verità dopo le dichiarazioni di Heather Parisi, che proprio a Verissimo ha detto di essere stata lei a suggerire Lorella Cuccarini come ballerina a Pippo Baudo.

"Questa storia ha dei contenuti che sono reali e dei contenuti che sono un po' inventati. Nel senso che effettivamente io ho fatto con lei una convention a Copenaghen, credo fosse l'83, perché io ero appena appena diventata maggiorenne. Quella era una convention in cui lei andò con Beppe Grillo. Pippo Baudo non c'era in quell'occasione lì. Per cui io feci parte del corpo di ballo, ma in realtà non c'era nessun tipo di rapporto con lei", ricorda la responsabile artistica di Amici, 61 anni.

Per Lorella Cuccarini la collaborazione con Pippo Baudo arrivò dopo: "Parliamo, insomma, di un salto di due anni. Pippo Baudo mi ha incontrato per caso a una convention dove io ero ballerina di fila. Non so per quale motivo, lui ha avuto un colpo di fulmine, nel senso che mi fece chiamare. Pippo non c'è più e non può controbattere, però io so benissimo che la storia è andata così".

Per quanto riguarda il rapporto con Heather Parisi, Lorella Cuccarini assicura: "Io non ho nulla contro Heather, in realtà le voglio bene. Ho sempre amato moltissimo Heather come ballerina. Era proprio un punto di riferimento quando io ero giovanissima. L'idea di ballare accanto a lei, nel suo corpo di ballo, fu per me un momento di grande emozione".