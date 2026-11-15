Leonardo Bove, Kean Talingdan e Francesca Nota raccontano a Verissimo la loro vita dopo il rogo di Capodanno a Crans-Montana a cui sono sopravvissuti. "I miei genitori sono separati da tanto tempo. Io ero appena nato quando si sono separati, mio fratello l'ha vissuta forse un po' diversamente perché è più grande di sette anni. Negli ultimi anni il rapporto è andato a migliorare. Con questo avvenimento, vedere mamma e papà insieme nella stanza di ospedale mi ha reso felice", ha detto Leonardo Bove. E commosso ha aggiunto: "Certe cose non si possono sperare, per esempio che tornino insieme, ma vederli insieme fa sempre sperare. Però come si dice l'importante è che si vogliano bene, sono contento di questo".

Anche Kean Talingdan racconta che la sua famiglia si è trovata più unita dopo la tragedia: "Adesso devo dire che va molto meglio, siamo molto uniti. Prima non lo eravamo perché sono successe delle cose e io comunque ho dovuto dare la colpa a qualcuno. Mi dispiace, ma adesso questa cosa ci ha unito tanto. Vedo meno mio padre ed è una cosa che mi dispiace, perché prima ci vedevamo quasi ogni giorno, veniva con me alle partite, mi chiedeva degli allenamenti. Però sono contento di essere riuscito ad avere un rapporto forte con mia mamma, ci tenevo tanto. Era da un po' che non eravamo così affettuosi l'uno con l'altra".

Nel loro libro Quando la notte finisce, Leonardo Bove usa parole toccanti: "Se c'è una cosa che ho imparato da quello che mi è successo, è che bisogna vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo. Non sai mai quando potresti smettere di fare una cosa che ami e poi stare vicino alla propria famiglia, tenersi stretti gli amici giusti. Nei momenti difficili capisci chi c'è. Io l'ho visto. Non dimenticherò chi ha trovato il tempo per venire da me, chi mi ha fatto ridere quando avevo solo voglia di piangere, chi mi ha fatto sentire ancora parte della sua vita. E quando penso al calcio il mio obiettivo non è cambiato. Voglio tornare in campo. Quando vedo i miei compagni giocare sono contento per loro. Ma naturalmente mi manca essere lì. Sono sicuro che un giorno li raggiungerò. Se mi chiedete come immagino il primo rigore, la risposta è facile. Lo segno. Non sono uno che si fa prendere dall'ansia quando gioca. Poi dopo averlo tirato probabilmente mi metterò a piangere. Dopo aver fatto gol naturalmente".