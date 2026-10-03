Forbidden Fruit 4: Yildiz finisce in coma, la rivelazione di Cagatay: "Mi sono risposato"

Un incendio divampa, la porta è chiusa e loro non riescono a fuggire. Cagatay e Yildiz fortunatamente sopravvivono, ma lei entra in coma per cinque anni. È l'anticipazione esclusiva di Forbidden Fruit 4 mostrata a Verissimo. Al suo risveglio arriva una rivelazione da parte di Cagatay: "Mi sono risposato".



Commentando a Verissimo, Berk Oktay, che interpreta proprio Cagatay, ha detto: "Questa serie si nutre di intrighi. Ci saranno ancora tantissime vicende da scoprire. Non succederà nulla di scontato".