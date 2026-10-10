Forbidden Fruit 4: Feride contro Yildiz e Asuman, la reazione di Cagatay

La preziosa collana di Feride, appartenuta a sua madre, viene smarrita. Il gioiello era finito nelle mani di Asuman che l'ha persa. Non sapendo cosa fare, la donna è costretta a confessare alla figlia Yildiz il fatto. Yildiz va nel panico all'idea che la temuta suocera venga a sapere che la sua amata collana non c'è più.

Tramite i suoi fidati informatori, Feride viene presto a sapere quanto accaduto e si scaglia contro Yildiz e Asuman. Presente durante l'incontro-scontro anche Cagatay, marito di Yildiz e figlio di Feride. Quale sarà la sua reazione all'ennesima lite tra sua moglie e sua madre?

I fan dell'amata serie tv turca possono scoprirlo con l'anticipazione esclusiva di Forbidden Fruit 4 mostrata a Verissimo. Commentando a Verissimo, Gulenay Kalkan, che interpreta proprio Feride, ha detto: "Ci saranno ancora tantissimi intrighi".