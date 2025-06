Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento, in onda giovedì 12 giugno su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, il matrimonio di Kahraman e Oylum viene interrotto da alcuni poliziotti che portano via Mualla, accusata di aver ucciso e seppellito illegalmente Behram. Selin è convinta di essere stata colpita da una maledizione e non riesce ad accettare di aver perso la sua bambina. Tolga, accompagnato da Oltan, porta la bambina in ospedale dove il dottore conferma la morte per cause naturali. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio 95 della seconda stagione di Tradimento e le reazioni degli spettatori su X. Tradimento 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

