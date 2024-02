Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda giovedì 15 febbraio in prima serata su Canale 5, Fikret viene arrestato e portato dal procuratore a causa di un filmino manipolato in cui lo si vede mentre carica della droga in un camion dell'azienda Yaman. Nel frattempo, Lutfiye torna a villa Yaman e scopre che Abdulkadir ha comprato la casa di Sermin e Betul. Spaventata, quando viene a sapere che Zuleyha sta per sposarsi con Mehmet, decide di raccontarle la verità sulla morte di Fekeli. Zuleyha, temendo che il suo futuro sposo sia coinvolto, cancella le nozze. Intanto, Saniye e Gulten stanno rientrando alla villa, quando al furgone si fora una gomma. Le due donne allora scendono in strada per cambiare la ruota e vengono investite da Ozhan e Colak. Nella puntata in onda nel pomeriggio di giovedì 15 febbraio su Canale 5, Fikret dice a Zuleyha di non voler partecipare al matrimonio tra lei e Mehmet. Decide quindi di andare a prendere Kerem Ali e di portarlo a vivere con lui e la governante Nazire. Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

