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Racconto di una notte
SERIE TV26 ottobre 2026

Racconto di una notte, il riassunto del 25 ottobre

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Racconto di una notte andati in onda in prima serata domenica 25 ottobre su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity
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Negli episodi delle ultime puntate della serie turca Racconto di una notte, andati in onda in prima serata su Canale 5 domenica 25 ottobre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Mahir e Canfeza decidono di introdursi nell'abitazione di Ozan.

Alla Villa Yilmaz si attende l'arrivo dell'imam incaricato della commemorazione di Sevde.

Handan ha permesso a Gokce di scappare, mentre Ozan invita Kursat e tutta la famiglia a una cena per conoscersi meglio.

Salih rivela a Mahir che Sare ha letto di nascosto un messaggio della madre in cui si parlava di Gokce.

Infine, Mahir e Canfeza vanno alla ricerca di Gokce ma, una volta arrivati sul posto, scoprono che la ragazza non si trova lì.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Racconto di una notte andate in onda il 25 ottobre in prima serata su Canale 5.

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